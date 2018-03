Codrin Stefanescu: "Este foarte posibila o remaniere"

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit la Antena 3, despre un un zvon care circula pe culoarele Guvernului. Este vorba de remanierea Guvernului Dancila, despre care se vorbeste tot mai mult in zona politica. „Va dati seama ca eu fac toate eforturile sa imi laud colegii din Guvern. E greu sa ii laud pe unii. Ultima oara s-a decis ca remanierile se fac la decizia premierului Viorica Dancila. Nu stiu de ce a intrat la remanieri ministrul Sanatatii pentru ca in fiecare zi ne face comunicari. Este foarte greu sa scoti in evidenta anumite lucruri pe care le face Guvernul”, a spus Codrin Stefanescu. Intrebat daca ar putea sau nu sa fie remanieri in Guvern, ...