Codrin Stefanescu, mesaj pentru seful SRI: "Exista informatori si agenti infiltrati in Guvern. Reprezinta interesele unor grupuri economice din afara Romaniei"

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat sambata ca directorul SRI, Eduard Hellvig, trebuie sa rezolve problema acelor „colaboratori, informatori si agenti infiltrati in ministere" care blocheaza activitatea Guvernului in ansamblu. „Am urmarit cu foarte mult interes declaratia sefului SRI despre protocoale si am tras urmatoarele concluzii. Si eu, si Liviu Dragnea, si alti colegi din PSD, il cunoastem foarte bine pe Eduard Hellvig si ne aducem aminte ca la randul lui a fost tinta acestui sistem odios care l-a vanat, a incercat sa-l execute printr-un dosar contrafacut, si i-a distrus atat cariera politica pentru o perioada, cat si viata personala. Stim foarte ...