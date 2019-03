Codrin Stefanescu: ''Nu uitati ca PSD este singurul partid romanesc format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalti''

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, duminica, la Brasov, la o intalnire cu oamenii aflati in Piata Sfatului, ca PSD este singurul partid romanesc, care nu este finantat din strainatate, si "format din oameni normali". "Nu uitati ca PSD este singurul partid romanesc, nu e finantat din strainatate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalti", le-a spus celor prezenti secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, unul dintre fostii lideri ai PRM - partidul fondat de Corneliu Vadim Tudor. Codrin Stefanescu: Eu nu am stat cu demonii la sprit, iar mama s-a prapadit acum 15 ani Stefanescu le-a mai spus oamenilor aflati in Piata Sfatului din Brasov ca " ...