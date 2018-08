Codrin Stefanescu sustine ca se doreste un nou miting PSD: „Colegii nostri din tara sunt presati de primari, de electorat”

Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat ca liderii din teritoriu sunt presati de electorat sa organizeze un nou miting urias al PSD. "Noi am avut un miting linistit. nu am incitat la violenta. (...) Vazand aceste atrocitati, cei care ne sustin au motive sa ceara asa ceva", a declarat Codrin Stefanescu, facand referire la incidentele de vineri, cand peste 450 de persoane au primit ingrijiri medicale.

„Nu este decis. Presedintele Dragnea este informat de colegii nostri din tara, care la randul lor sunt presati de primari, de electorat, de membrii nostri, care mai doresc inca un miting. Eu sunt unul dintre cei care sustin aceasta idee de a face din nou un miting urias PSD. Noi am avut un miting linistit, cu sute de mii de romani, cand nu s-a intamplat niciun fel de incident. Noi nu am incitat la violenta, ci a fost pur si simplu un miting pentru a arata forta unei majoritati si a poporului roman, care iese la vot si la urne si decide ceva prin votul respectiv. In momentul de fata vazandu-se toate aceste atrocitati, cei care ne sustin au motive sa ceara asa ceva”, a declarat, la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu.

Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoriei, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflati in fata sediului Executivului. Peste 450 de persoane, intre care 35 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SMURD.

