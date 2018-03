Codrin Stefanescu, sustinere pentru Gabriela Firea: "Sunt oameni care saboteaza programul de guvernare"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu o sustine pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a avut un discurs furibund la adresa conducerii PSD, chiar inainte de Comitetul Executiv al partidului. "Daca vrem sa avem grija de oameni, trebuie sa avem grija si de colegii de partid, pentru ca nu putem sa chemam 4000 de oameni din tara si sa le dam solutia in plic. Sunt probleme mai complicate, dar de aceea trebuie sa le dezcomplicam. Nu e nici un puci. E o dorinta mai fireasca a unor colegi de-ai mei de a-si intari puterea in partid. Pe presedinte noi l-am sustinut sa dea niste batalii puternice in partid, inclusiv cu Zgonea. Sper sa tina cont de acest lucru, de vocile din partid care in ultimii ani de zile s-au batut primind amenintari la adres ...