Codrin Ștefanescu a IZBUCNIT dupa ce Corina Crețu a anunțaț ca il da in judecata: Daca vrea, mergem in instanța

Secretarul executiv adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, îi răspunde Corinei Crețu, după ce comisarul europeană a anunțat că îl va da în judecată pentru că i-a adus acuzații nefondate.

"Îi transmit doammei comisar european că dacă vrea să transformăm chestia asa în instanță e OK. Repet, i-am cerut să nu uite că a ajuns acolo pe listele PSD și să nu uite că este româncă. Dacă ministerele decid să facem anumite proiecte în parteneriat public- privat și nu în sistemul negociat de guvernul Cioloș, eu am încredere în guvernul PSD. Dacă vrea să mergem în instanță, mergem în instanță. Nu trebuie să plătim ca și cum am face 10 spitale în loc de trei", a declarat Codrin Ștefănescu în direct la Antena 3.

Citește și: Schimbare BOMBĂ în noua Lege a Pensiilor - Mii de pensionari, OBLIGAȚI să acționeze .

"Nu va ascund ca sunt foarte afectata de atacurile provenite din interiorul partidului caruia i-am dedicat 30 de ani din viata mea. Foarte trist. Va multumesc tuturor pentru sprijin si sustinere, dupa cum multumesc tuturor organizatiilor mass-media pentru obiectivitate, in ciuda contractelor pe sume incredibile pe care le primesc de la ministerele Guvernului pentru denigrarea tuturor care nu se aliniaza directivelor partidului. Un partid in care am crezut si am sperat ca poate imbunatati viata oamenilor. Din pacate, a devenit mai rau decat mi-as fi putut vreodata imagina.

De aceasta data, voi merge pana la capat, cu un proces in care partidul sau Dl Stefanescu sa imi demonstreze, mie si opiniei publice, cum tradez interesele nationale ale Romaniei", este mesajul transmis de Corina Cretu.

Saptamana aceasta, Corina Cretu (PSD), comisarul european din partea Romaniei, s-a aratat socata de atacurile care vin la adresa ei din interiorul partidului, dupa ce si-a permis sa critice public Guvernul de la Bucuresti.

Scandalul a inceput de mai mult timp, dar s-a acutizat in ultimele zile, dupa ce Corina Cretu a precizat pe Facebook ca valoarea studiului de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale de la Craiova, Cluj si Iasi este de 1,8 milioane de euro, nu de 250 de milioane, asa cum se vehiculase in spatiul public pe mai multe voci, inclusiv cea a lui Darius Valcov.

"In cadrul intrevederii avute cu doamna prim ninistru, Viorica Dancila, luni, 29 octombrie (foto), la Bucuresti, am convenit ca Guvernul Romaniei sa transmita Comisiei, in perioada urmatoare, propunerea Romaniei in ceea ce priveste modalitatea prin care se doreste continuarea finantarii acestor 3 spitale, astfel incat sa ne asiguram ca banii alocati in acest scop din fonduri europene nu vor fi pierduti", a scris, joi, pe Facebook Corina Cretu, precizand ca in cazul in care autoritatile de la Bucuresti nu doresc sa utilizeze fonduri UE pentru spitale, Programul Operational trebuie sa fie din nou modificat, fiind "nevoie de o solicitare din partea autoritatilor nationale", a scris Corina Crețu pe Facebook.