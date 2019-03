Codrin Ștefanescu dezvaluie ce a vorbit cu Liviu Dragnea - Medicii i-au zis ca trebuie sa stea intins in pat

Codrin Ștefănescu, secretarul general al PSD, a anunțat că Liviu Dragnea mai rămâne câteva zile internat in spital, urmând ca medicii sa decidă dacă il vor opera. Social-democratul spune că doctorii i-au recomandat să stea intins in pat, alaturi de el, in spital, fiind iubita sa, Irina Tănase.

"Nu se simte foarte bine, speram sa revina la forma maxima cat de curând, l-am asteptat la Braila, aseara ne-a anuntat ca medicii au stabilit ca trebuie sa ramana internat cateva zile, in cursul zilei de azi vor stabili daca e nevoie de interventie chirurgicala. Nu au exclus aceasta varianta. Medicii i-au reprosat ca a mers in teritoriu cu aceasta problema. Nemergând sa faca analizele de rigoare, iata ca ieri nu a mai putut, durerile fiind atat de mari, la primele analize au stabilit ca trebuie internat. Am stat de vorba aseara , acum e pe mana medicilor, aseara tarziu am vorbit, el si Irina erau la spital, ne-a anuntat pe toti despre ce e vorba. Speram sa nu fie nevoie de interventie chirurgicala. Nu i-au recomandat sa stea in picioare, trebuie sa stea intins in pat. Am inteles ca e vorba de o dubla hernie", a spus Codrin Stefanescu la Antena 3.

Codrin Stefanescu a refuzat sa spuna daca Liviu Dragnea este internat la o clinica de stat sau la o unitate privata.

