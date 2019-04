Codrin Ștefanescu face DEZVALUIRI dupa operația lui Iliescu: Este foarte activ, ne da sfaturi cum sa procedam in diferite situații

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a făcut declarații de ultimă oră despre starea de sănătate a fostului președinte al României și al PSD, Ion Iliescu. Ștefănescu susține că încă nu a discutat cu fostul președinte, însă că ultima discuție telefonică ar fi avut loc în weekend.

"Evident că suntem îngrijorați de președintele Iliescu. E părintele fondator al partidului, am aflat de la medici ieri că totul a decurs bine și nu sunt probleme. Se anticipa să fie totul bine, acolo la C.C. Iliescu sunt specialiști. Așteptăm vești mai noi în jurul orei 14. Nu l-am văzut de când a fost operat, nici nu am reușit să discut cu el. Am vorbit cu el ultima dată în weekend. (...) Este foarte activ și chiar dacă s-a retras din viața publică, urmărește toate evenimentele la TV și ne dă sfaturi cum să procedăm în diferite situații", a declarat Codrin Ștefănescu în urmă cu puțin timp.