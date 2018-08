Codrin Ștefanescu ii da un pont lui Eduard Hellvig: 'Sunt agenți infiltrați in Guvern, sa ia masuri'

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că directorul SRI, Eduard Hellvig, trebuie să rezolve problema acelor „colaboratori, informatori și agenți infiltrați în ministere" care blochează activitatea Guvernului în ansamblu.

„Am urmărit cu foarte mult interes declarația șefului SRI despre protocoale și am tras următoarele concluzii. Și eu, și Liviu Dragnea, și alți colegi din PSD, îl cunoaștem foarte bine pe Eduard Hellvig și ne aducem aminte că la rândul lui a fost ținta acestui sistem odios care l-a vânat, a încercat să-l execute printr-un dosar contrafăcut, și i-a distrus atât cariera politică pentru o perioadă, cât și viața personală. Știm foarte bine prin ce a trecut familia lui la vremea respectivă și sunt convins că Eduard Hellvig nu uită cât de toxic a fost acest sistem creat de Băsescu cu Maior, Coldea, Kovesi și alții, cât de toxic a fost pentru oamenii nevinovați, pentru România, pentru economie, pentru democrația câștigată cu sânge acum 29 de ani, la Revoluție. M-am convins că Hellvig nu uită lucrurile astea pentru că a accentuat clar că în mandatul său de director SRI nu va permite niciun fel de abuz, încălcări de drepturi și libertăți cetățenești, și că până în ultima zi a mandatului său va lupta pentru lucrul acesta”, a declarat Codrin Ștefănescu, sâmbătă, pentru MEDIAFAX.

Citește și: Mega-tranzacție pe piața locală! Ce cunoscută bancă ar putea să dispară din România

Secretarul general adjunct al PSD a adăugat că în afara denunțării protocoalelor secrete încheiate de SRI cu alte instituții, Hellvig mai are multe reforme de făcut, una dintre acestea fiind situația agenților infiltrați în Guvern și care reprezintă, de multe ori, interese ale unor grupuri economice din afara România.

„Însă dl Eduard Hellvig, fostul secretar general PNL, colegul și partenerul nostru în USL, astăzi director SRI, trebuie ca, până la abrogarea și denunțarea protocoalelor secrete, să înțeleagă următoarele: încă există câmpul tactic și dl Dumbravă încă are pârghii în această zonă, Maior și Coldea, unii dintre capii statului paralel, încă dețin pârghii de control în SRI, există încă ofițeri acoperiți în sistemul de justiție din România și în sistemul economic privat. Există foarte mulți colaboratori, informatori și agenți infiltrați în ministere, care blochează în mod sistematic activitatea ministerelor și a Guvernului în ansamblu, și care de foarte multe ori reprezintă interesele unor grupuri economice din afara României. Deci dl Hellvig are încă foarte multe reforme de făcut, are încă foarte multe lucruri de schimbat, și sper ca în timp să demonstreze că este același om de onoare pe care l-am cunoscut de-al lungul anilor și că va întreprinde ceva concret în sensul celor pe care le-am amintit în această declarație”, a mai declarat Codrin Ștefănescu pentru MEDIAFAX.

Citește și: Mutare privind blogul lui Cătălin Tolontan! Ce schimbare radicală se va face .

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a spus vineri că a încheiat protocolul secret din 2016 cu Parchetul General în baza legii și că l-a denunțat la scurt timp pentru că putea să aplice legea și fără a se stabili prin protocol relaționarea dintre Parchet și SRI.

"Trebuie să fii rupt de realitatate să mă acuzi că am ceva de ascuns cu protocoalele, în condițiile în care am ordonat auditul cu privire la existența protocoalelor inainte ca subiectul să fie în dezbatere publică. S-a presupus că e un abuz al SRI. Personal, înțeleg ce înseamnă abuzul statului împotriva cetățenilor săi și voi lupta până în ultima zi împotriva abuzurilor, indiferent de cine le face.(...) De ce l-am semnat? Ordonanța 6 din 2016 a impus să semnăm protocolul cu instituțiile statului pentru exercitarea atribuțiilor noastre. De ce l-am denunțat? Am spus mai devreme, auditul intern a arătat că putem să ne exercităm atribuțiile în baza legii fără aceste protocoale asigurând securitatea națională a României. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparență și normalitate pe care l-am inițiat chiar dacă legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI.

Citește și: Adevăratul motiv! De ce a fost dată afară Mihaela Rădulescu

Acesta spune că un control de legalitate pe protocolul public a fost făcut și de către președintele ÎCCJ.

"Cele două protocoale aflate în discuție, ambele au fost semnate în decembrie 2016. Primul e neclasificat, care reglementatează accesul organelor de urmărire penală la infrastructura SRI, dar nu implică SRI în activitatea Parchetului. Toate le-am adus la cunoștința comisiei parlamentare. Și președinta ÎCCJ, care are atribuții de verificare a modalității de punere în aplicare a protocolului a fost notificată cu privire la existența sa. Cel clasificiat reglementa modalitatea prin care SRI cooperare cu Ministerul Public. Să fim foarte clari, acest protoccol clasificat ne-a fost impus de legea de organizare și funcționare a SRI, la art 8, legalitatea lui nu poate fi pusă la îndoială", a mai spus Hellvig.

Citește și: Soferi mai fericiți din 24 august! Ce schimbări aduce MAI

"De peste un an și jumătate se discută de protocoale încheiate de SRI și alte instituții ale statului. În această perioadă au existat mai multe ieșiri publice dinspre SRI prin comunicate, interviuri, prin care am încercat să explicăm, dar cred că e necesar să fac câteva precizări pentru că personal nu am nimic de ascuns. În februarie anul trecut, am denunțat oficial toate acele protocoale controversate oprind o practică existentă. Ce sunt aceste protocoale? Așa cum am explicat și la Comisia de Control pe 28 februarie 2017, am întrebat instituția dacă aceste protocoale erau necesare. Nu puteam să punem în practică legea fără protocoale? Mi s-a răspuns că se putea, conform legii, dar acesta a fost instrumentul tradițional și cadrul la ceea ce scrie în lege. Am dispus un audit intern referitor la aceste protocoale. Am hotărât denunțarea lor, care nu sunt impuse de lege sau de hotărâri ale CSAT. Imediat, în februarie 2017, am demarat un proces de denunțare cu parchetele și instituțiile din Justiție. Nu mai există în vigoare niciun protocol care să aibă legătură cu înfătuirea justiției", a afirmat directorul SRI.

Citește și: Mega-tranzacție pe piața locală! Ce cunoscută bancă ar putea să dispară din România

Protocolul încheiat în 2016 între Parchetul General și SRI a ajuns joi la opinia publică. O variantă nesecretă care este publicată pe site-ul Ministerului Public și una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov. Ambele au fost semnate în aceeași zi, chiar înainte de alegeri, în decembrie 2016.

Cel nesecret prevede chestiuni tehnice privind condițiile concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor. Cel secret, arăta o strânsă relaționare între instituții și era practic o continuare a protocolului încheiat în anul 2009.

Citește și: Mutare privind blogul lui Cătălin Tolontan! Ce schimbare radicală se va face . .