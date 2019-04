Codul bunelor maniere in zile moderne - ce si cum oferim un cadou 

cadouri barbati de la texpress google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E drept ca acum a curta o femeie nu mai are nimic de-a face cu arta amorului de altadata, ca a oferi un cadou unui barbat sau unei femei nu mai vine la pachet cu acele multe rigori de odinioara. Pastram insa registrul bunului simt si mai ales in relatiile oficiale, cu parteneri de business sau fata de superiori, nu ne permitem sa inmanam orice tip de cadou. Cu varietatea de cadouri barbati asa cum exista acum pe piata, in aparenta pare destul de usor de ales si de inmanat un obiect. Magazinele de profil ofera chiar si ambalare, totul pentru ca destinatarul sa fie surprins placut. Se pare insa ca arta de a oferi este despre mai mult decat efortul de a stabili ce este potrivit, despr ...