Coinbase, bursa de schimb pentru crypto monede, a constituit un comitet politic de acțiune

Neurologii au decis: cei care vad ursul de pe aceste calote glaciare au IQ-ul sa reuseasca in viata Cine ar fi crezut că imaginea surprinsă de o dronă la Polul Nord va naşte atât de multe polemici? Este vorba despre un urs polar care îşi caută hrană, însă dimensiunile animalului în comparaţie cu cele ale calotei glaciare sunt Citește mai departe...

Cum a analizat Raluca Olaru parteneriatul cu Mihaela Buzarnescu la BRD Bucharest Open Jucatoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, sambata seara, dupa ratarea calificarii in finala de dublu a turneului BRD Bucharest Open, ca e clar ca nu a reusit, impreuna cu partenera sa, Mihaela Buzarnescu, sa produca tenisul de care sunt capabile.

Petrisor Peiu: Insurectia lui Viktor Orban - Ungaria se intoarce spre Unchiul Sam Guvernul lui Viktor Orban a declansat un ambitios program de inzestrare a armatei ("Zrinyi 2026"), propunandu-si sa detina "cea mai mare armata din regiune (?) ", confom subsecretarului de stat pentru aparare, Szilard Nemeth, scop pentru care este gata sa Citește mai departe...

Un roman a murit si doi sunt raniti intr-un accident in Austria Un cetatean roman a murit, iar alti doi au suferit rani grave in urma unui accident rutier produs in Austria, in apropierea orasului Sankt Polten, a informat duminica Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Il mai știi pe Gigel Frone?! S-a ingrașat enorm! Cum arata acum fostul concurent de la „Romanii au talent” Vremea „celebrității” lui Gigel Frone a apus de câțiva ani, însă artistul cântă în continuare în diferite localuri din țari. „Mexicanul” de la „Românii au talent” are acum 48 de ani și s-a îngrășat enorm în ultima vreme. Bărbatul a ajuns de nerecunoscut. Gigel Frone a devenit celebru după participarea la „Românii au talent”, de la […] The post Îl mai știi pe Gigel Frone?! S-a îngrășat enorm! Cum arată acum fostul concurent de la „Românii au talent” appeared first on Cancan.ro.

Doi frați minori, inecați in Jiu! Copiii aveau 9 și 14 ani Dramă pentru o familie din comuna Braloștița din județul Dolj. Cei doi copii, unu de 9, și altul de 14 ani, au murit înecați în râul Jiu, în zona Filiaşi. Primul minor a fost găsit aseară, iar pentru cel de-al doilea au fost reluate căutările abia în această dimineață. Trupul celui de-al doilea minor a […] The post Doi frați minori, înecați în Jiu! Copiii aveau 9 și 14 ani appeared first on Cancan.ro.

Tomac, despre ordonanta privind investitii in domeniul culturii: Oare nu se incearca ascunderea sub pres a celui mai mare esec de tara, din ultima suta de ani? Istoria va va condamna pentru inalta tradare Liderul PMP, Eugen Tomac, spune că, dacă până acum lansa vorbe în eter, acum PSD a trecut la o propagandă înscrisă în or ...

CUTREMUR de suprafata de 5,9 grade pe scara Richter in vestul Iranului Un seism de suprafaţă cu intensitatea de moment de 5,9 grade pe scara Richter a avut loc duminică în vestul Iranului, anunţă Institutul american de geofizică (USGS).

ATERIZARE DE URGENTA pe Aeroportul Otopeni a unui zbor care efectua cursa Mumbai - Londra, pentru un pasager cu probleme cardiace Aeronava Boeing777 a companiei Jet Airways, care efectua cursa Mumbai - Londra, a aterizat pe Aeroportul Otopeni, la ora locala 14.10, cu o urgenţă medicală la bord, din primele informaţii reiese că este vorba de un pasager de 23 de ani cu probleme cardiace, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti