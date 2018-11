Coincidenta? Astazi  Inalta Curte judeca apelul in dosarul DGASPC Teleorman

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La primul termen, Liviu Dragnea nu s-a prezentat la proces iar judecatorii au anuntat ca liderul PSD a trimis o cerere prin care a solicitat amanare pentru a-si angaja un avocat. Ziua zero pentru liderii PSD! Astazi are loc CEx-ul! Afla cele mai noi detalii - LIVE TEXT Apelul in acest dosar a fost declarat atat de procurorii DNA, cat si de catre inculpati. Procesul a fost repartizat unui complet format din cinci judecatori, condus de Iulian Dragomir. Pe 21 iunie, Inalta Curt ...