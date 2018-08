Coincidenta macabra! Politistul Cristian Orzu a murit la aceeasi varsta cu fratele sau tot fost politist

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistul Cristian Orzu, cel care a murit in accidentul de vineri seara, avea un frate care a murit la varsta de 49 ani, exact la varsta la care si-a gasit si acesta sfarsitul. Fratetele politistului a lucrat tot in cadrul Inspectoratului de Politie, insa cand a decedat nu mai era politist. Fratele lui Cristian Orzu nu a murit insa intr-un accident rutier, ci si-a gasit sfarsitul in urma unei afectiuni medicale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:69114,domain:"n.ads5-adnow.com"}); Loading... (function(){var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',a ...