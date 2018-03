Coincidenta? Stephen Hawking a murit de Ziua Pi

Stephen Hawking 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stephen Hawking unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge,a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia. Viata lui pare predestinata stiintelor exacte. Coincidenta sau nu, Stephen Hawking s-a nascut in ziua cand se implineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei si a murit in Ziua Pi. Mai mult, la 14 martie 1879 se naste Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica (1921), una dintre cele mai stralucite minti ale umanitatii. Stephen Hawking s-a nascut la 8 ianuarie, in Oxford, Regatul Unit. Si-a facut educatia la St. Albans School (Hertfordshire) si la University College (Oxford). In 1962 – la ...