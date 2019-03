Directorul Căminului de Bătrâni din Craiova are o pasiune aparte. Aceea de a colecţiona linguriţe. Le-a adus din toate colţurile lumii, din ţările pe care le-a vizitat, iar toţi cei care îi calcă pragul rămân impresionaţi de sutele de exponate. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea lui inedită. (VEZI ȘI: E CEL MAI MARE […]

The post Colecționarul de lingurițe appeared first on Cancan.ro.