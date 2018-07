Colectia actorului Robin Williams, scoasa la licitatie de Sotheby's

Colecţia adunată de actorul american Robin Williams şi de cea de-a doua sa soţie, Marsha, conţinând sculpturi, ceasuri, obiecte-cult, va fi scoasă la licitaţie, pe 4 octombrie, de casa Sotheby's New York, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Printre zecile de loturi care vor fi licitate sunt obiecte din lumea cinematografiei, în special mantia purtată de Daniel Radcliff în saga "Harry Potter" (estimată între 10.000 şi 15.000 de dolari), accesorii şi costume de la filmări, dar şi trofee şi scenarii cu autograf. Colecţia mai cuprinde opere de artă modernă şi contemporană precum o sculptură de Niki de Saint Phall sau mai multe tablouri semnate de Banksy, Shepard Fairey sau de artistul francez Invader. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); O parte din suma obţinută în urma vânzărilor va fi donată organizaţiilor cu non-profit precum Wounded Warrior Project (pentru răniţii de război) sau pentru prestigioasa şcoală de muzică, teatru şi dans Juilliard de la New York. Actor de succes, premiat cu Oscar în 1998 pentru rolul secundar din "Good Will Hunting", Robin Williams s-a sinucis în 2014, la vârsta de 63 de ani. Aflase, cu câteva luni înainte, că suferă de maladia Parkinson. Robin McLaurim Williams s-a născut la 21 iulie 1951, în Chicago, Illinois. A mai câştigat şase Globuri de Aur, două premii Screen Actors Guild şi trei premii Grammy. Cariera sa în cinematografie a început în 1980, în urma succesului său în serialul de televiziune „Mork & Mindy", şi a continuat cu filme pentru marele ecran şi în spectacole de comedie. Serialul de televiziune „Mork & Mindy" a fost ...