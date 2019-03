Colectia de arta a lui George Michael va fi expusa la Londra inainte de a fi scoasa la licitație

Colecţia de artă a lui George Michael, decedat în 2016, care include un portret al cântăreţului realizat în culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusă la Londra, înainte de a fi scoasă la licitaţie la jumătate lunii martie, informează Press Association.

George Michael era un pasionat iubitor de artă, posesorul unei colecţii de peste 200 de opere, iar multe dintre acestea vor face obiectul unei vânzări organizate de către casa de licitaţii Christie's.Casa de licitaţii a estimat că obiectele se vor vinde cu sume cuprinse între 400 şi 1,5 milioane de lire sterline, în cadrul unei vânzări directe precum şi a uneia on-line.Una dintre piesele de rezistenţă ale colecţiei, expuse la sediul Christie's din Londra, este un portret în culori vii al muzicianului, intitulat ''Commissioned Portrait Untitled (George)'', realizat în 2007 de artistul conceptual Craig-Martin, al cărui preţ estimat de vânzare este cuprins între 40.000 şi 60.000 de lire sterline.Printre operele scoase la licitaţie se mai numără ''Drunk To The Bottom Of My Soul'' (2002), semnat de Tracey Emin, ''The Incomplete Truth'' (2006), de Damien Hirst, şi ''Yet To Be Titled'' (2008), realizat de Cecily Brown.Tabloul semnat de Emin, o creaţie cusută pe o pătură, are o valoare de vânzare estimată la o sumă cuprinsă între 180.000 şi 250.000 de lire sterline.''The Incomplete Truth'', semnată de Damien Hirst, un porumbel alb cu aripile desfăcute pentru zbor, suspendat într-un bazin vertical plin cu formaldehidă, s-ar putea vinde cu până la 1,4 milioane de lire sterline.Pictura în ulei realizată de Brown are un preţ estimat cuprins între 350.000 şi 550.000 de lire sterline.Pentru unele dintre aceste creaţii se va putea licita on-line, în perioada 8-15 martie, urmând ca licitaţia principală să aibă loc la 14 martie.Sumele încasate în urma vânzării vor fi folosite pentru finanţarea acţiunilor filantropice iniţiate de cântăreţ.George Michael, decedat în 2016, la 53 de ani, şi-a construit colecţia vizitând galerii de artă şi studiouri ale artiştilor. Muzicianul a fost prieten cu membrii mişcării artistice Young British Artists (YBA), printre care se numără Emin, Hirst, Craig-Martin, Sarah Lucas şi Marc Quinn.Obiectele din colecţia George Michael vor putea fi admirate de public la sediul Christie's din Londra în perioada 9-15 martie