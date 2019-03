Colectia de primavara - vara de la Otto Hermann, incantarea publicului feminin

Intr-o lume in care lansarile marilor case de moda dicteaza trendurile vizavi de vestimentatie, dorinta oricarei femei este de a se plia pe cat de mult posibil pe acestea, pentru a se remarca in orice decor. Cu siguranta ca stilul tip Channel este unul ce atrage in primavara - vara anului in curs si este sustinut de nume de referinta in lumea modei, asa cum este Otto Hermann.