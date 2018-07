COLECTIV! Doi ani si jumatate, niciun vinovat si un posibil proces luat de la zero! Decizia judecatorului 

colectiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va discuta, marti, cererea de pensionare depusa de Valeriu Mihail Terceanu, judecator in dosarul Colectiv. Daca solicitarea va fi aprobata, procesul ar putea fi reluat de la zero. Potrivit normelor in vigoare, daca solicitarea de pensionare a judecatorului Valeriu Mihail Terceanu va fi admisa de catre plenul CSM, procesul se va putea relua de la capat. Reprezentantii victimelor din incendiul Colectiv au acuzat de nenumarate ori tergiversarea dosarului. Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au trimis in judecata dosarul Colectiv inca de pe 28 aprilie 2016, in care patronii clubului sunt acuzati de ucidere din culpa ...