Colegii ii iau apararea politistului in pantaloni scurti

Politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sindicatul Europol, al politistilor, precizeaza ca politistul filmat in Giurgiu, in masina Politiei, in pantaloni scurti, a evitat producerea unei tragedii din partea unui autoturism cu numere bulgaresti care nu acordase prioritate intr-o intersectie si care continua sa circule haotic. „Filmuletul cu politistul in pantaloni scurti conducand o masina a Politiei Romane a facut inconjurul trusturilor de presa si a retelelor de socializare”, scriu reprezentantii sindicatului Europol. Politist in pantaloni scurti, filmat in masina Politiei, dupa ce a oprit o masina in trafic Potrivit acestora, politistul se intorcea de la o activitate sportiva programata la nivelul IPJ Giurgiu, care, conform le ...