Colegiul National de Arte "Regina Maria" organizeaza Cursul de Maiestrie Muzicala si Pianistica sustinut de pianistul Octavian Renea

La Constanta are loc zilele astea un eveniment cultural găzduit de Colegiul Național de Arte "Regina Maria", eveniment la care participă de cu mult entuziasm elevi, profesorilor, dar și părinți - Cursul de Măiestrie Muzicală și Pianistică susținut de pianistul Octavian Renea, absolvent al Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, în prezent profesor de pian la Munchen, în Germania. Este deja al doilea an în care pianistul susține acest gen de activitate artistică, de o mare importanță pentru liceul în care a studiat, dar mai ales pentru orașul său natal, unde revine cu drag, ori de câte ori are timpul necesar. La acest curs, organizat de Asociatia culturala "Nihil Sine Arte" in parteneriat cu Colegiul Național de Arte în perioada 13-17 februarie 2018 , s-au inscris 28 de elevi atât din ciclul primar, cât și cel gimanzial și liceal.Sâmbată 17 februarie 2018 , la ora 10.00, in Sala de concerte "Sergiu Celibidache" a Colegiul Național de Arte, va avea loc un Recital susținut de elevii participanți la acest Curs.