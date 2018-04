Colegiul National “Mircea cel Batran Constanta gazduieste finala pentru decernarea premiului International “Marco Alberto Ippolito. Astazi, festivitatea de deschidere

În perioada 24 – 28 aprilie, Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” va fi gazda întâlnirii finale din cadrul Premiului Internațional “Marco & Alberto Ippolito”. Este pentru prima dată în cei șaisprezece ani de existența ai acestui concurs când premierea concurenților la cele patru secțiuni, poezie, eseu, fotografie și cercetare sociologică, nu se mai realizează în Italia.Astăzi, 24 aprilie 2018 are loc la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța are loc deschiderea concursului.Timp de patru zile, elevi și profesori din Suedia, Canada, Italia, Cehia, Polonia, Bulgaria, Germania, Republica Moldova, Grecia, Turcia și Portugalia vor participa la conferințe, workshopuri și vizite alături de colegii lor români, elevi la Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”, singură școală din România prezența la acest concurs încă din 2002, anul înființării lui.Invitații speciali al ediției din acest an sunt personalități marcante ale vieții culturale și sociale europene.Gerardo Sacco, maestru bijutier, ale cărui creații au fost purtate de către actori celebri precum Liz Taylor, Monica Bellucci, Isabella Rossellini, în producții cinematografice ale lui Franco Zeffirelli sau în spectacole de opera precum “Aida”, reprezentată pe scenă Operei din Roma și “Don Carlos” cu Luciano Pavarotti, la Scala din Milano.Francesco Saraceno, Senior Economist la Universitatea Sciences Po din Paris, una dintre cele mai celebre instituții de învățământ superior din Franța fondată în 1872. Printre personalitățile politice care au studiat aici se numără și câțiva Președinți ai Franței precum Jacques Chirac, Francois Hollande sau Emmanuel Macron.Michele Gerace, avocat, președinte al Observatorului European pentru Politică privind Ocuparea Forţei de Muncă (EEPO), militant cultural și Președinte al Consiliului Regional Lazio, Maria Werdenberg, membru al Societății Elvețiene de Psihoterapie, cercetător la Universitatea Catolică din Roma, Maurizio Franzini, profesor de economie și drept la Universitatea “Sapienza” din Roma, Silvano Marseglia, Președintele Asociației Europene a Profesorilor și Natina Cristiano, Vicepreședintă Federației Profesorilor din Italia sunt alte nume ilustre în peisajul cultural și social al lumii contemporane cărora li se alătură prof. univ. dr. Adrian Bavaru, Rector al Universității Constanța în perioada 1996-2004 și Consul Onorific al Italiei la Constanţa.