Coloana sonora compusa de Howard Shore pentru "Stapanul inelelor", transpusa pe vinil

Coloana sonoră compusă de Howard Shore pentru filmul "Stăpânul inelelor" va fi transpusă într-o reeditare specială pe vinil, pentru colecţionari. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pentru prima dată, coloana sonoră a primului film din saga regizată de Peter Jackson va apărea în format vinil, scrie Le Point. Casa de discuri Rhino Records, o filială a Warner Bros., a anunţat că pachetul de colecţie va cuprinde integral muzica din lungmetraj, intepretată de London Philharmonic Orchestra, în total 180 de minute înregistrate. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Prezentată sub forma unei lucrări vechi, care aminteşte de estica operei lui J.R.R. Tolkien, cutia, întitulată "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - The Complete Recordings", va conţine cinci discuri vinil de culoare roşie. O hartă cu Pământul din Mijloc, precum şi o carte explicativă vor însoţi pachetul. Produsul va costa 108 dolari (în jur de 90 de euro) şi va fi disponibil din 6 aprilie. Colecţia este limitată, doar 5.000 de exemplare. Pentru fani, alte două pachete cu discuri vor fi lansate în curând, conţinând muzica din "Cele două turnuri" şi "Întoarcerea Regelui", celelalte două părţi ale trilogiei. "Stăpânul inelelor" s-a impus ca o saga emblematică a cinematografiei anilor 2000 iar muzica compusă de Howard Shore a contribuit la succesul filmelor. Compozitorul a reuşit să dezvolte o serie de teme memorabile, astăzi devenite cult pentru toate generaţiile de cinefili. Filmul a primit de altfel premiul Oscar pentru "cea mai bună muzică " în 2002 şi în 2004 pentru "Frăţia inelului" şi "În ...