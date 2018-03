Coloanele sonore domina, saptamana aceasta, topul Billboard 200

Coloanele sonore domină topul Billboard 200, după ce „Black Panther: The Album” a revenit în fruntea clasamentului şi este soundtrack-ul care a petrecut cele mai multe săptămâni pe primul loc de la „Frozen”, în 2014, scrie NEWS.RO.

Albumul, produs de Kendrick Lamar, a fost vândut, în a patra săptămână, în 76.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music. Dintre acestea, 15.000 au fost copii fizice ale albumului.

Odată cu revenirea pe primul loc, „Black Panther: The Album” a înregistrat trei săptămâni în fruntea topului albumelor, cele mai multe petrecute de o coloană sonoră de la „Frozen”, care a stat 13 săptămâni neconsecutive pe prima poziţie în 2014.

„Black Panther: The Album” a petrecut primele două săptămâni de la lansare pe primul loc în clasament. Săptămâna trecută, el a fost depăşit de „This House is Not for Sale” al lui Bob Jovi, care a revenit pe prima poziţie după mai bine de un an şi patru luni.

Pe locul al doilea în Billboard 200 se află o altă coloană sonoră, „The Greatest Showman”, care a urcat trei poziţii, după ce a fost vândută în 60.000 de unităţi. Acesta fapt a fost datorat galei premiilor Oscar din 4 martie, unde piesa „This Is Me” a fost nominalizată şi prezentată pe scena Dolby Theater.

Este pentru prima dată în ultimii opt ani când coloane sonore domină topul. S-a mai întâmplat în iunie 2010, când coloana sonoră a filmului „Glee: The Music, Journey to Regionals” şi cea a musicalului „The Twilight Saga: Eclipse” ocupau primele două poziţii.

În plus, sunt aproximativ 20 de ani de când două coloane sonore ale unor filme au monopolizat clasamentul. În iulie 1998, Billboard 200 era condus de „Armageddon - The Album” şi „City of Angels”.

Pe locul al treilea în top a debutat rapperul canadian Tory Lanez, cu cel de-al doilea album al lui, „Memories Don’t Die”. Discul a fost vândut în 54.000 de unităţi, dintre care 15.000 au fost copii fizice.

„Culture II” al grupului rap Migos a coborât un loc, până pe patru, după ce a fost vândut în 52.000 de unităţi, în timp ce „÷ (Divide)” al lui Ed Sheeran - după 53 de săptămâni de top - a urcat o poziţie, până pe cinci, cu 36.000 de unităţi vândute.

„Stoney” al lui Post Malone a ocupat locul al şaselea, în urcare cu o poziţie, cu 35.000 de unităţi vândute, „Evolve”, semnat de Imagine Dragons, a urcat pe locul al şaptelea, tot o poziţie, cu 29.000 de unităţi vândute, iar „Camila” al Camilei Cabello a revenit în top 10 pe locul al optulea, cu 27.000 de unităţi vândute.

Kendrick Lamar şi „DAMN.” şi-au păstrat poziţia a noua, cu 26.000 de unităţi vândute, şi „DAY69”, semnat de 6ix9ine, a coborât şase locuri, până pe zece, cu 24.000 de unităţi vândute în ultima săptămână.