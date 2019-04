Colocviul „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale si istorice asupra constelatiei evreiesti din Bucovina si Galitia”

AFIS Terra Iudaica 5 aprilie 2019 fin 600x849 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de Excelenta ZDK – Zentrum für die Erforschung der Deutschen Kultur afiliat Catedrei de Germanistica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi va deschide pe data de 5 aprilie 2019, incepand cu ora 17, in Sala Senatului a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, lucrarile colocviului „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale si istorice asupra constelatiei evreiesti din Bucovina si Galitia” (5-6 aprilie 2019) organizat in colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project si cu Universitatea din Haifa. Invitatii manifestarii de pe data de 5 aprilie 2019 sunt: Prof. univ. dr. Moshe Idel (Ierusalim) ...