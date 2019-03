Colonelu' cu blana de la Brigada Rutiera. Aveti mare grija! E mereu pe tura!

Colonelu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Desi nu are grade, toti politistii de la rutiera il striga ”Colonelu`”. Povestea lui incepe in urma cu 8 ani… Un accident grav de circulatie produs intr-o seara in cartierul Drumul Taberei din Capitala. Politistii de la Brigada Rutiera faceau cercetarea la fata locului, totul era imprejmuit cu banda galbena pe care scrie “Politia! Nu treceti!”. Un ghem de blana a intrat in perimetrul unde politistii faceau masuratorile. Acestia stiau ca daca il vor alunga, se va speria si va ajunge sub rotile masinilor. Asa ca… l-au adapostit in masina lor! Si, ulterior, l-au adoptat. Din ziua aceea, sediul Brigazii Rutiere a devenit casa lui. Tot colectivul il pretuieste, e cel car ...