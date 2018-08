Colonelul Catalin Paraschiv sau „barbatul in alb”: „Brigada speciala a intervenit doar dupa ce ni s-a transmis clar ca sunt jandarmii calcati in picioare si sunt doi morti”

Colonelul Catalin Paraschiv sau "barbatul in alb" sustine ca ordinul de interventie pentru eliberarea Pietei Victorie din seara de 10 august ca nu e adevarat ca s-a dat vreun ordin anterior de evacuare a Pietei Victoriei si ca ordinul a venit in urma unei confunzii. "Barbatul in alb" fotografiat in timp ce ordona dispozitivelor de jandarmi a incercat sa acrediteze ideea ca violenta extrema a militarilor impotriva civililor nevinovati a venit dupa ce comamnadamentul a primit informatii eronate-si anume ca jandarmi au fost omorati.

„Barbatul in alb”, colonelul Catalin Paracschiv, a povestit pentru Kamikaze, intr-un interviu citat de hotnews.ro, momentele premergatoare interventiei in forta a jandarmilor in Piata Victoriei.

Ce povesteste colonelul Catalin Paraschiv:

„Totul s-a petrecut dupa ce s-a primit un apel la 112 ca cineva vandaliza locatia Springtime, iar echipajul de politie trimis la fata locului a fost atacat. Au fost trimise doua detasamente de jandarmi ca sa se duca si sa sprijine politia. Colonelul a refuzat sa precizeze numarul oamenilor trimisi.

Cele doua detasamente de jandarmi-care nu erau de la brigazile speciale- au ajuns acolo, i-au ajutat pe colegii de la politie si au iesit impreuna de acolo.

Pe momentul intoarcerii s-au primit doua informatii:

– una transmisa de structurile de cercetare din Piata care au transmis clar pe caile noastre de comunicatii ca jandarmii sunt atacati, sunt la pamant, sunt calcati in picioare, doi oameni sunt omorati… Dar ei probabil se refereau… apoi am vazut si eu imaginile de la televizor.

– Simultan, din dispecerat ni s-a transmis ca pe toate canalele de televiziune sunt imagini cu doi jandarmi trantiti la pamant care sunt calcati pe cap.

In acel moment, comandatul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa activeze pe directia Springtime. Pana atunci, brigazile speciale nu au avut niciun fel de interventie. Atunci s-a dat ordin clar ca Brigada speciala sa intervina in sprijinul detasamentelor de jandarmi si sa-i evacueze de acolo.

Am iesit pe poarta guvernului, piata era plina si aveam doua posibilitati:

– Fie sa ies in cordon cu unitatea, dar asta insemna sa ne facem drum, insemna contact direct cu oamenii, se ajungea la confruntari directe si nu avea rost.

– A doua varianta era sa procedam la somatii, pe langa cele ale jandarmeriei care s-au auzit toata seara, s-au tras rachetele cu trei stele rosii dupa care, din ordinul meu, s-au tras primele doua focuri cu lansatoare de calibru 38 sau 40… ma refer la gaze.

Am lansat cate un cartus, lumea se indeparta, faceam bresa si mergeam mai departe. Am ajuns pe pasaj la Titulescu unde am facut jonctiunea cu jandarmii trimisi acolo. Prima mea intrebare a fost daca au morti sau raniti. Mi-au spus ca au raniti, le-am zis sa se retraga ei si ca ramane noi pe pozitii”.

Colonelul Catalin Paraschiv a mai pentru Kamikaze ca cei care-i lovesc pe protestatari in fata cu bastonul au procedat ilegal, dar afirma ca „nu sunt oamenii mei„.

Colonelul vine si cu cateva masuri pentru siguranta presei sugerand ca jurnalistii sa stea de acum doar intr-o zona bine delimitata si sa filmeze doar de acolo. „Noi am aparat intotdeauna presa, dar nu mi se pare normal sa fiu filmat cand trag cu arma sau fac o incatusare”, a declarat seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane.

In plus, colonelul crede ca jurnalistii ar trebui sa poarte veste de o anumita culoare si legitimatii standard care se dau inainte de miting si care sa aiba anumite culori care pot fi vazute si noaptea.

