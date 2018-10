Colonelul Cristian Petrea ar putea fi inlocuit de la conducerea CSA Steaua

Comandantul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" ar putea fi destituit in cursul zilei de luni, informează ziare.com.

Cotidianul ProSport scrie ca, luni dimineata, va avea loc o sedinta extraordinara la sediul clubului militar in cadrul careia va fi anuntat numele noului comandant.



Colonelul Cristian Petrea, cel care a condus Steaua in ultimul an si jumatate, ar urma sa fie destituit la presiunile generalului Catalin Zisu, potrivit sursei citate.



Generalul Zisu este un nume cunoscut in randul fanilor Stelei, el fiind vazut drept vinovat pentru situatia care a durat mai bine de un deceniu si in care Gigi Becali a pretins ca este patronul campioanei Europei din 1986, lucru demontat de instanta.



Noul comandant al Stelei ar urma sa fie un protejat de-al generalului Zisu, un ofiter de cariera promovat in aceasta functie fara a avea legatura cu sportul.