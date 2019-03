google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul vizitei pe care Sanctitatea Sa Papa Francisc I o va efectua in Romania, la nivelul conducerilor institutiilor din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala - MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP - a fost constituit Comandamentul Operativ National „Vizita Papa Francisc I - 2019”. Fiecare institutie, in limitele competentelor stabilite prin lege, va stabili si adapta masurile de securitate necesare, astfel incat sa permita desfasurarea in conditii normale a activitatilor cotidiene si fara sa impuna restrictii deosebite. Sanctitatea Sa va vizita, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, orasele Bucuresti, Iasi, Blaj si Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Avand in vede ...