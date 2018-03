Combinația delicioasa și extrem de sanatoasa care te ridica din morți

ShareTweet Acest amestec natural este ce poate fii mai bun, mai sănătos pentru oganismul nostru. Combinatia de fata contine miere, nuci si scortisoara si este o veritabila minune. Reteta este extrem de simpla si eficienta va fi in ceea ce priveste consolidarea sistemului imunitar si in tratamentul diverselor boli. Pentru a o prepara aveti nevoie de: – 100 de grame de miez de nuca – 300 de grame de miere – 2 lingurite de scortisoara Zdrobiti foarte bine miezul de nuca si amestecati-l cu mierea si scortisoara pana cand amestecul se omogenizeaza. Pentru imunitate : consumati 1 lingurita pe zi pe o perioada cat mai lunga Pentru inflamatiile vezicii urinare : diluati 2 lingurite din acest preparat la un pahar de apa calduta. Consumati cate un pahar pe zi timp de 7 zile Pentru prevenirea si tratamentul bolilor de inima : o lingurita dimineata pe stomacul gol si una seara inainte de culcare (3-4 luni pe an) Mai mult pe sanatate.bzi.ro ShareTweet