Comedia 'A Doua Sansa', cu Jennifer Lopez in rol principal, va rula din 14 decembrie in cinematografele romanesti - VIDEO

Un fost slectioner al Romaniei a rabufnit dupa ultima decizie luata de Crina Pintea: "Inca un punct negru in handbalul romanesc" Crina Pintea a avut evolutii remarcabile in primele jocuri disputate de nationala feminina de handbal a Romaniei la Campionatul European ce se desfasoara zilele aceste in Franta, insa Radu Voina trage un semnal de alarma.

Mergeti pe munte? Poate prindeti un selfie cu cainii de avalansa Dara si Helios Departamentul pentru Situatii de Urgenta ii indeamna pe turistii care ajung in acest weekend pe versantii din Arges sa nu rateze ocazia de a se fotografia cu cainii de avalansa Dara si Helios.

Descoperirea care ar putea revolutiona tramentul impotriva CANCERULUI. E uimitor Un test de sânge pentru detectarea celulelor tumorale ar putea ajuta la alegerea celui mai potrivit tratament pentru unele cancere de sân şi îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacientelor, potrivit unui studiu clinic prezentat joi, la un congres Citește mai departe...

Angajatii amendati pentru ca nu parcurg 180.000 de pasi lunar Oamenii activi sunt mai fericiți, mai sănătoși și trăiesc mai mult decât cei sedentari. Citește mai departe...

Jale și durere pe strazile din Bistrița. Andrei, tanarul care a murit zdrobit de un stalp de beton, a fost condus de la morga la capela Zeci de autoturisme BMW l-au condus, vineri, pe Andrei de la morgă la capelă. Tânărul a murit zdrobit de un stâlp de beton la Bistriţa. Imagini cutremurătoare pe străzile din Bistriţa. Zeci de BMW-uri cu avariile pornite și claxonând au străbătut orașul. Prietenii lui Andrei, care marţi seară a murit într-un teribil accident, au condus […] The post Jale și durere pe străzile din Bistrița. Andrei, tânărul care a murit zdrobit de un stâlp de beton, a fost condus de la morgă la capelă appeared first on Cancan.ro.

Reacția PSD dupa atacul devastator al lui Iohannis: Nu a inteles nimic "Preşedintele Iohannis îşi depăşeşte rolul constituţional, acela de garant al Constituţiei. Citește mai departe...

Ninge de Craciun? Prognoza meteo reactualizata de la ANM pentru Sarbatori Ninge de Crăciun? Prognoza meteo de Sărbători a fost publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vremea va fi diferită de Crăciun și de Revelion, în funcție de zonă. Așadar, dacă la munte și în regiunile înalte vor fi ninsori abundente, în zonele joase, în partea de sud a României, temperaturile înregistrate vor depăși normalul perioadei. (Angajeaza-te […] The post Ninge de Crăciun? Prognoză meteo reactualizată de la ANM pentru Sărbători appeared first on Cancan.ro.

Eugen Nicolicea ii adreseaza o intrebare lui Iohannis: Ce motiv are sa faca acest lucru? EXCLUSIV Klaus Iohannis a făcut vineri, 7 decembrie, o serie de declarații dure la adresa Guvernului Dăncilă pe fondul sesizării ...

Romania, la CJ a UE pentru nerecuperarea ajutoarelor de stat ilegale de la frații Micula Comisia Europeană (CE) a anunţat, vineri, că a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pe ...