Comercianti de produse lactate din Piata Balada din Constanta, verificati de CJPC Constanta. Mai multe produse au fost retrase de la comercializare (galerie foto)

„Trei magazine ale unor producători de produse lactate și derivate din lapte a căror prestare de servicii am oprit-o pentru condiții periculoase pentru sănătatea umană, produse retrase de la consum pentru că nu prezentau niciun fel de document, așa cum legea cere. Dar vreau să fie foarte clar ceva. Protejarea fiecărui producător nu înseamnă acoperirea deficiențelor acestora, nu înseamnă că sunt mai presus de lege și nu înseamnă că modul de a presta servicii, modul de a aduce pe piață produse tradiționale trebuie să înfrângă legea transportului acestora, să înfrângă absolut toate normele de bun simț. Există producători în toată lumea aceasta, încurajați de țările din care fac parte, dar care au înțeles consumatorul trebuie să fie pe primul plan. Nu putem încuraja comerțul de sub tejghea la temperaturi nepotrivite, transformând mărfurile în mărfuri cu potențial periculos pentru sănătatea umană. Fiecare dintre aceste produse trebuie să poarte după sine un document din care să reiasă momentul în care laptele a fost muls, momentul în care au fost transformate în derivate din lapte și stabilit conform unor documentații care să expertizeze aceste produse termenul de valabilitate minimală, condițiile de păstrare, exact așa cum cerem și celorlalți comercianți. Am găsit lucruri care derapează total de la normele de bun simț și preparearea și servirea acestora, făcută într-o manieră primitivă. Nu înseamnă că descurajăm producătorii și că trebuie să le atragem atenția că trebuie să respecte consumatorul”, a declaratHoria Constantinescu, comisar șef adjunct al CJPC Constanța.