Comerciantii ambulanti de pe plajele din Constanta si Mamaia, amendati de politistii locali

În data de 16.08.2018, în intervalul orar 06.00-24.00, polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliţia Locală Constanţa aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în zonele aglomerate sau de interes public ale municipiului Constanţa și nu numai au depistat și sancționat contravențional 267 de persoane care au săvârșit diverse fapte antisociale. Suma amenzilor aplicate a fost 53.780 lei.Faptele contravenţionale constatate, în limita competențelor conferite de lege, pentru care s-au aplicat cele mai multe sancțiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:• Legea nr.61/1991- privind ordinea şi liniștea publică: 34 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției pentru consum de alcool în spatii publice și fapte ce țin de conviețuirea socială, etc;• OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 43 amenzi contravenționale în special pentru opriri/staționări neregulamentare efecuate pe principalele artere din oraș și Stațiunea Mamaia;• H.C.L nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța: 96 fapte antisociale legate de menținerea curățeniei pe domeniul public, neîndeplinirea unor obligații legale privind deținerea unui animal de companie, staționarea pe spațiul verde ori cu această destinație sau pentru răscolirea gunoiului din containere și alte fapte care țin de menținerea igienei in orașul Constanta;• Legea nr.12 / 1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite: au fost identificați și sancționați contravențional 22 de comercianți ambulanţi( majoritatea depistați pe plaja din Stațiunea Mamaia, 3 Papuci și Modern) și dispuse măsuri de confiscare a produselor alimentare sau nealimentare comercializate in mod ilicit.Pe aceasta cale, atragem atenția cetățenilor municipiului Constanta sa achiziționeze și sa consume produse alimentare doar din locurile autorizate, deoarece produsele expuse la vânzare de către comercialii ambulanți sunt comercializate in condiții igienico-sanitare improprii,iar acest lucru poate leza sănătatea consumatorilor.