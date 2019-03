Comisar UE: Marea Britanie inca mai poate sa evite un Brexit fara acord

Pierre Moscovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul UE pentru politici economice si fiscale, Pierre Moscovici, a declarat astazi ca el crede ca Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters. "Convingerea mea este ca putem evita un Brexit fara acord si cred ca vom evita acest lucru", a spus Moscovici pentru postul de radio RTL. Theresa May, la un pas de inlaturare. Tensiuni in Marea Britanie Liderii UE i-au acordat premierului Theresa May o ultima sansa la o intalnire care a avut loc vineri pentru a asigura ca Marea Britanie se va retrage din bloc intr-o maniera ordonata, dar partidul ei si parlamentul britanic raman in continuare divizate in privinta acordului Brexit negociat de premierul britanic ...