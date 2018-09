Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a lansat un apel către Ministerul Transporturilor din România să pregătească “proiecte mature” pentru finanţare europeană, scrie Agerpres. Corina Crețu atrage atenția că transporturile sunt un domeniu în care România a pierdut mulți bani și face un apel la Lucian Șova să pregătească proiecte mature. „Sunt probleme în ceea The post Comisarul european Corina Crețu pune tunurile pe ministrul transporturilor, Lucian Șova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.