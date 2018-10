Comisarul european insarcinat cu Justitia, Vera Jourova, acuzata de luare de mita, are tupeul de a ataca sistemul de justitie din Romania

Vera Jourova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarul european insarcinat cu Justitia, Vera Jourova, s-a nascut in Cehia, unde a trecut prin momente destul de dificile inainte de a ajunge in functia pe care o ocupa astazi, aceasta fiind acuzata de luare de mita si incarcerata pentru o perioada de o luna. Ulterior, aceasta a fost achitata, fiind gasita nevinovata. Cu toate ca a fost acuzata de luare de mita, aceasta are tupeul de a ataca ataca sistemul de justitie din Romania, afirmand ca "Romania ar putea intampina dificultati in exercitatea presedintiei semestriale a Uniunii Europene (UE) anul viitor, in contextul in care se confrunta cu dificultati pe plan intern in domeniul luptei impotriva coruptiei". Singurul lucru ce poa ...