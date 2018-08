Comisarul pentru Justiție al UE desființeaza modificarile legilor justiției: diminueaza puterile procurorilor

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 101 persoane care rulau cu viteze de peste 180 km/h, 3 ce conduceau sub influența alcoolului și una care se afla la volan sub influența drogurilor. Potrivit Poliției Române, un b ...

Simona Halep a câștigat turneul WTA Rogers Cup de la Montreal, după ce s-a impus în ultimul act al competiției în fața americancei Sloane Stephens, jucătoarea din SUA pe care a învins-o într-o finală pentru a doua oară în două luni, după cea de la Roland Garros. Lideurl mondial al circuitului WTA, Simona Halep s-a […] The post Simona Halep câștigă pentru a doua oară în carieră trofeul Rogers Cup! appeared first on Cancan.ro.

Elvis şi Lisa Marie Presley se reunesc pe un duet gospel – „Where No One Stands Alone”. Citește mai departe...

Florin Morariu, cunoscut drept „eroul cu făcăleţ de la Londra”, care va primi distincţia „The Queen’s Commendation for Bravery” din partea Marii Britanii pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017, anunță că va fi premiat și de Metropolitan Police. Ieşeanul Florin Morariu susține că a primit o înştiinţare […] The post Florin Morariu, „eroul cu făcăleț de la Londra”, va fi premiat de Metropolitan Police: „Mă bucur că nu am fost uitat!” appeared first on Cancan.ro.