Comisia de anchetare a SPP s-a infiintat! Astazi are loc prima sedinta

Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestora se reuneste marti in prima sedinta. Senatorul PSD Daniel Butunoi a precizat, pentru AGERPRES, ca in sedinta de marti se va desemna biroul de conducere al comisiei. Ce spune Claudiu Manda despre o posibila reforma in SRI! Putem avea compania nationala de interceptari Potrivit senatorului social-democrat, biroul comisiei va fi format din presedinte (PSD), vicepresedinte (PNL) si secretar (USR). Pe ordinea de zi figureaza si adoptarea regulamentului comisiei, ce va fi validat de Biroul permanent al ...