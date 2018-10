Comisia de la Venetia exprima preocupare privind reformarea Codurilor Penale in Romania: Toate modificarile ar trebui reevaluate

Comisia de la Venetia a exprimat preocupare, in avizul adoptat vineri, privind proiectele de amendamente la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, subliniind ca modificarile afecteaza grav eficienta sistemului judiciar penal si actiunile anticoruptie.

Conform avizului adoptat vineri, Comisia de la Venetia "exprima preocupare ca multe dintre proiectele de amendamente la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania afecteaza grav eficienta sistemului judiciar penal in combaterea infractiunilor de coruptie, a infractiunilor violente si a criminalitatii organizate".

"Comisia Venetia recomanda autoritatilor romane sa efectueze o reevaluare totala a amendamentelor ambelor coduri printr-un proces de consultare complet si eficient in scopul obtinerii unor propuneri legislative solide si coerente care sa beneficieze de o larga sustinere in cadrul societatii din Romania, tinandu-se cont in totalitate de standardele aplicabile si de indrumarile Curtii Constitutionale", transmite Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, un organism din cadrul Consiliului Europei (CoE).

"De asemenea, Comisia Venetia a adoptat, cu unele amendamente, avizul preliminar emis in iulie in cazul celor trei proiecte de lege prin care se modifica legislatia actuala privind statutul judecatorilor si procurorilor, privind organizarea judiciara si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Acest aviz critica faptul ca aceste legi ar afecta eficienta, calitatea si independenta justitiei, cu efecte negative asupra combaterii coruptiei. Cele trei legi au fost deja promulgate si au intrat in vigoare", precizeaza Comisia.

