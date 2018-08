Comisia Europeana. 59 de milioane de euro, investite in transportul fluvial de la Marea Neagra la Dunare

Avocatul Poporului cere Politiei explicatii pentru prezenta minorului la audierea soferului Avocatul Poporului solicită lămuriri Brigăzii Rutiere de Poliţie în legătură cu situaţia în care s-a aflat copilul minor al şoferului audiat de autorităţi în cazul plăcuţelor de înmatriculare anti-PSD. Citește mai departe...

LIVE Mihaela Buzarnescu - Elina Svitolina, in turul doi la Rogers Cup Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Mihaela Buzarnescu si Elina Svitolina, din turul doi al turneului de la Montreal (Rogers Cup).

Ianis Hagi, mutare senzationala. Belgienii sunt incantati Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, a devenit o ţintă pentru Standard Liege, club la care joacă un alt român, Răzvan Marin. Citește mai departe...

Scandalul ia amploare la Spitalul Universitar: Doi angajati sunt in greva foamei, un director a demisionat, Corpul de Control face verificari Doua cadre medicale sunt in greva foamei (foto) si unul dintre directori a demisionat miercuri in semn de protest fata de modul in care este administrat Spitalul Universitar Bucuresti (SUUB) de managerul Adriana Nica.

Dosar de moarte suspecta, la Spitalul Obregia. Cadavrul unei femei, gasit in curte Poliţiştii de la serviciul Omoruri şi procurorii de la Parchetul Capitalei au deschis un dosar de moarte suspectă după ce, miercuri, a fost descoperit, în curtea Spitalului „Alexandru Obregia” din Bucureşti, cadavrul unei femei care iniţial Citește mai departe...

Tensiuni in PSD. Presedintii de organizatii judetene pun conditii pentru prezidentiabil Preşedinţii organizaţiilor judeţene PSD, consultaţi de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democraţii să susţină la alegerile prezidenţiale un candidat care nu este membru de partid, însă doar în anumite condiţii. Citește mai departe...

Andreea Balan iși dorește sa devina, din nou, mamica: ”Da, ne mai dorim un copil!” Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mămică! Vedeta vrea ca micuța Ella să aibă un partener de joacă cu care să își petreacă timpul. (Cele mai bune oferte laptopuri) Andreea Bălan se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră de succes, un soț care o susține […] The post Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mămică: ”Da, ne mai dorim un copil!” appeared first on Cancan.ro.

Dupa acuzațiile facute de Brigitte, Ilie Nastase și-a recunoscut fapta: ”Eu m-am dus in casa sa ii iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumparat, nu altceva” După acuzațiile făcute de Brigitte, Ilie Năstase și-a recunoscut fapta. Fostul mare tenismen a mărturisit că el a fost cel care a intrat în casa brunetei pentru a-i lua lucrurile pe care i le-a cumpărat. (Reduceri mari la jocuri PC) Brigitte Năstase l-a acuzat pe fostul mare tenismen că i-ar fi intrat în casa sa […] The post După acuzațiile făcute de Brigitte, Ilie Năstase și-a recunoscut fapta: ”Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva” appeared first on Cancan.ro.

Un fost actor de comedie, nominalizat pentru postul de premier al Sloveniei Cinci partide de centru-dreapta din Slovenia l-au nominalizat pe Marjan Sarec, un fost actor de comedie care a devenit politician, pentru funcţia de prim-ministru şi pentru formarea guvernului, în urma alegerilor generale din data de 3 iunie, informează Reuters.