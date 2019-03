Comisia Europeana cere CLARIFICARI de la Londra, dupa respingerea Brexitului

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia Europeana si-a exprimat regretul ca membrii Camerei Comunelor au respins din nou Acordul Brexit, cerand Marii Britanii sa ofere clarificari privind viitoarele proceduri. Camera Comunelor respinge din nou Acordul Brexit. Theresa May: Implicatiile respingerii acordului sunt grave "Comisia Europeana regreta votul negativ din Camera Comunelor. In contextul deciziei, perioada negocierilor in virtutea Articolului 50 este prelungita pana pe 12 aprilie. Marea Britanie trebuie sa ofere detalii despre viitorii pasi inainte de aceasta data (...). Scenariul producerii unui Brexit fara acord este unul probabil", a transmis institutia. Conform deciziei luate de liderii europeni la ultimul summit, in cond ...