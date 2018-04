Comisia Europeana confirma dezvaluirile aparute in mass-media: Lista neagra exista

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri dupa-amiaza, presedintele Comisiei Europene i-a raspuns premierului Viorica Dancila, in legatura cu solicitarile legate de cazurile individuale din Romania, dosarele unor persoane importante din tara noastra. Comisia Europeana recunoaste acel schimb de hartii, recunoaste ca a adresat intrebari legate de dosarele din Romania si se specifica faptul ca acele intrebari erau menite de a pregati o misiune tehnica ce urma sa vina in tara noastra in noiembrie 2012. Reprezentantul Comisiei Europene subliniaza faptul ca nu s-a intervenit niciodata in cazurile individuale. Gigi Becali, marturii CUTREMURATOARE despre lista de la Bruxelles: "Ei cereau să vadă stadiul proceselor pentru marea coru ...