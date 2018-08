Comisia Europeana transmite Italiei ca "amenintarile" in criza imigratiei "nu sunt utile"

Doi barbati care fac parte dintr-un grup organizat, banuit ca a furat mai multe bijuterii si ceasuri de lux din magazine din Insulele Canare, Spania, au fost arestati la Constanta. Alti patru romani au fost arestati in Spania. Prejudiciul total in acest caz este de peste 5,5 milioane de euro.

Poliția Română, în colaborare cu Guardia Civil din Spania, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au reușit să destructureze o grupare itinerantă de criminalitate organizată constituită din cetățeni români. Aceștia ar fi furat din magazine de bijuterii de lux, prejudiciul cauzat de ei ajungând la 5.500.000 de euro. Doi bărbaţi care fac parte dintr-un grup organizat, bănuit că […] The post Hoți români care au furat bijuterii de 5.5 milioane de euro în Insulele Canare, arestați la Constanța! Suspecții, descoperiți printr-o acțiune de amploare a Poliției Române, D.I.I.C.O.T. și Guardia Civil din Spania appeared first on Cancan.ro.