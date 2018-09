Comisia Europeana trimite Polonia in judecata

Compania celebrului designer american Michael Kors ar urma să achiziţioneze casa de modă italiană Versace, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ două miliarde de dolari, susţin surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, informează Financial Times (FT). Citește mai departe...

Tehnologia si, in special, inteligenta artificiala servesc de la o zi la alta tot mai mult industriilor creative si business-urilor care urmaresc implementarea de procese automatizate.

Luna Plină din septembrie are loc pe 24 și ne aduce instrumentele necesare rezolvării multora dintre obstacolele vieții noastre. Citește mai departe...

Doi agenți de la Poliția Rutieră au fost loviți de un șofer care nu a vrut să oprească la semnalele lor, astfel că cei doi l-au urmărit până acasă. Acolo, loferul s-a dezlănțuit. Procurorii arădeni au început o anchetă pentru ultraj, după ce doi agenţi de la Poliţia Rutieră, o femeie şi un bărbat, au […] The post Un șofer a bătut doi polițiști care-l urmăriseră până acasă! appeared first on Cancan.ro.