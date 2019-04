Comisia LIBE a sustinut astazi acordarea pentru cetatenii britanici a dreptului de a calatori fara vize in UE dupa Brexit

viza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa mai multe saptamani de controverse legate de Gibraltar, comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a sustinut astazi, 3 aprilie acordarea pentru cetatenii britanici a dreptului de a calatori fara vize in Uniunea Europeana dupa Brexit. In alta ordine de idei, noul act normativ european le va da britanicilor dreptul de a calatori liber in UE chiar si in cazul unui Brexit fara acord, cu conditia ca Regatul Unit sa acorde un tratament similar cetatenilor europeni care calatoresc pe teritoriul britanic pentru cel mult 90 de zile. Pentru a putea deveni lege europeana, actul anormativ adoptat astazi in LIBE trebuie sa fie votat in plenul PE si, ulterior, publicat i ...