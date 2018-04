Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI verifica protocolul de colaborare intre SRI si PICCJ. Vor fi solicitate documente secrete

"După audierea domnului Soviani am hotărât la nivelul comisiei să solicităm de la SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactării acestui protocol (dintre SRI şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - n.r.). Vom avea la comisie ce înseamnă Codul de procedură penală, Codul penal, documentele care sunt accesibile, dar hotărârile CSAT sau alte documente secrete pe care nu le avem vom solicita SRI să ni le pună la dispoziţie, pentru a vedea dacă acest protocol s-a făcut în temeiul acelor documente secrete sau altele care le invocă în preambul protocolului", a spus Manda, la Palatul Parlamentului.

"Domnul Soviani ne-a spus un lucru pe care l-am văzut cu toţii, că la pagina 17 din 18 în documentul iniţial era scris de mână. L-am văzut, am comparat pagina 17 cu poza prezentată de domnul Marincea pe Facebook, care este identică cu pagina 17 din documentul pe care îl avem noi la comisie. Sigur că e o diferenţă între poza prezentată de domnul Marincea şi cea prezentată iniţial în spaţiul public, aici nu ştiu dacă putem să vorbim de o reproducere a documentului sau o prezentare a originalului, sunt două lucruri diferite, juridic vorbind, dar ca şi conţinut al textului şi al protocolului nu există nicio diferenţă. (...) Invitatul ne-a adus o pagină 18 diferită de cea apărută în spaţiul public, perforată, care prezintă la fel semnăturile, dar mai are nişte ştampile care spun că documentul a fost xeroxat într-un număr de exemplare. Aici am considerat că va trebui să solicităm de la SRI exemplarul în original şi să vedem dacă în exemplarul original coincide pagina 18 cu cea pe care ne-a adus-o domnul Soviani la comisie. Sigur că, dacă se va dovedi că a existat această multiplicare a documentelor, asta nu înseamnă că documentul a fost alterat prin multiplicare", a mai spus Manda.