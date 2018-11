Comisia pentru abuzuri din Senatul Romaniei, ANCHETA la Spitalul Universitar din București

Senatorul USR George Dîrcă a declarat, joi, la Parlament, că cei doi asistenți de la Spitalul Universitar din București care au intrat în greva foamei în luna august au depus o petiție la Comisia pentru abuzuri, forul senatorial urmând să ancheteze „toate problemele” semnalate de aceștia, scrie Mediafax.

„Există această petiţie depusă la Comisia pentru cercetarea abuzurilor din cadrul Senatului, unde desigur că va avea loc o anchetă cu privire la toate problemele care au fost prezentate (...) Comisia pentru petiții are competența de a chema la audieri în cadrul Parlamentului pe toate persoanele care se fac vinovate de acest abuz, așteptăm să aibă loc o serie de audieri începând de la managementul spitalului, inclusiv membrii comisiei disciplinare care au aplicat în mod abuziv cea mai aspră sancțiune deși Codul Muncii spune că sancțiunile trebuie aplicate progresiv și proporțional cu abaterea disciplinară”, a declarat joi, la Parlament, senatorul USR George Dîrcă, în prezența celor doi petenți.

În petiția depusă, joi, la Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Senat, cei doi asistenți care au intrat în greva foamei în luna august, Daniel Petrică Simion și Mariana Luceanu, solicită verificarea „circumscrierii acțiunilor Spitalului Universitar de Urgență București sau a personalului acestuia în categoria sancționării indirecte a actelor de avertizare în interes public”.

Petenții mai cer sesizarea „organelor competente în vederea sancționării comportamentului abuziv”, precum și verificarea de către senatori a neregulilor semnale de petenți, în calitate de avertizori, nereguli care „aduc atingere dreptului la viață și integritate fizică și psihică” dar și a dreptului la ocrotirea sănătății, ambele drepturi fiind garantate de Constituție.

Potrivit petiției, în data de 6 august, cei doi au intrat în greva foamei și au dezvăluit „condițiile de muncă improprii dar și cele de igienă precară din SUUB” și cei doi susțin în scris că au fost hărțuiți și au suferit represalii în urma semnalării neregulilor. Potrivit acestora, ca urmare a intrării în greva foamei, Marianei Luceanu i-a fost desfăcut disciplinar raportul de muncă, iar Dan Simion a fost împiedicat să-și exercite atribuțiile de către alți medici chirurgi. „Atât comportamentul unei părți a personalului medical față de subsemnații, cât și sancțiunea disciplinară dispusă, sunt necorespunzătoare unui mediu de lucru și încalcă prevederile Codului Muncii”, se mai arată în petiție.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, pe12 octombrie, și efectuează o anchetă la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), în legătură cu concedierea asistentei medicale care a făcut greva foamei acum câteva luni.

"Am făcut greva foamei, eu nu am fost în discotecă. (...) Am terminat (n.r - greva foamei) în 22 august, acum suntem în 12 octombrie. (...) Pentru că am vorbit. A deranjat faptul că am spus neregulile din acest spital, pentru că am adus dovezi în spaţiul public, în cel virtual şi în mass-media, pentru că toţi colegii sunt alături de mine, dar le e frică să vorbească. Pentru că am spus ca în această unitate s-a instaurat o dictatură, pentru că ăsta e adevărul”, a declarat, vineri, Mariana Luceanu, fostă angajată a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

De cealaltă parte, managerul unităţii spitaliceşti susţine că a fost desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare.

“Doamna a fost cercetată disciplinar în comisia de disciplină pentru absenţele repetate şi nemotivate de la locul de muncă. Nu are nicio legătură cu afirmaţiile spuse în spaţiul public. Din cauza părăsirii locului de muncă, a pus în pericol viaţa pacientilor. S-a votat în unanimitate la comisia de displinică şi i s-a comunicat ieri (joi) decizia”, a spus, pentru MEDIAFAX, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Adriana Nica.