Comoara ascunsa sub orasele din Ardeal, pe care nu stim sa o folosim. In alte tari aduce milioane de euro

Comoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O comoara de apa termala zace sub o parte din Romania, Serbia si Ungaria. In timp ce vecinii nostri scot bani buni din turismul balnear, noi cam batem pasul pe loc. Tara noastra este a treia din Europa ca potential geotermal, dar nu exploateaza nici macar 1% din aceste ape, care au beneficii balneo-terapeutice si pot fi folosite si pentru incalzirea locuintelor. Un caz fericit, in care autoritatile au investit sa extraga apa termala din pamant, gasim in Oradea. Aici a fost construit un aqua-parc, plin mereu de turisti. Acestia spun ca e mai ieftin ca in Ungaria. Aqua-parcul a costat aproape 20 de milioane de euro, jumatate bani europeni nerambursabili. Anul trecut, afacerea a scos un profit de 1 milion de e ...