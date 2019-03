Comoara din Iasi! Cei care sadesc aceasta planta numai pe cateva hectare pot scoate profit de zeci de mii de euro in scurt timp - FOTO

ulei de canepa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Unul dintre cele mai calitative uleiuri produse in tara pe vremea comunismului ar putea fi readus la adevarata lui valoare • In ultimii ani, in Iasi, au inceput sa apara investitori care sa produca aceste uleiuri • Acestia merg pe premisa ca produsele lor de calitate vor atrage clientii Canepa, una dintre cele mai valoroase plante care se cultiva in judet, dar si in tara, pe o suprafata insemnata in perioada comunismului, a inceput sa revina pe piata agricola. Cultivatorii de canepa spera sa readuca aceasta planta la adevarata sa valoare. Pe langa faptul ca aceasta este o planta cu proprietati terapeutice, plantatia de canepa aduce si profituri frumusele pentru cei care vor sa investea ...