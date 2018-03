Comoara din stup - Remediu suprem pentru boli grave, este antitumoral si opreste procesul de imbatranire – Are mai multi aminoacizi decat carnea

Polen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea stie ca mierea, polenul, pastura, laptisorul de matca sunt remedii supreme, fara efectele secundare ale medicamentelor de sinteza. Polenul si mierea sunt singurele resurse alimentare care contin 22 de nutrienti! Adica, aproape toti nutrientii esentiali vietii noastre. Polenul contine 40% proteine, aminoacizi, vitamine, complexul de vitamine B si acid folic. Contine mai multi aminoacizi decat carnea de oaie, ouale si branza, in acelasi gramaj. Jumatate din continutul de proteine vine in forma de aminoacizi gata pregatiti pentru a fi metabolizati de organismul uman, fara eforturi energetice si deseuri periculoase. Polenul apare ca o pulbere fina, divers colorata, in nuante de galben, portocaliu sau ...